نينوى تسجل 4 حالات وفاة بكورونا‎

أفاد مصدر طبي في محافظة نينوى (مركزها الموصل) اليوم الجمعة بتسجيل اربع حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، ان”صحة نينوى سجلت 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة”، مبينا أن ” 2 من الوفيات تم تأكيد إصابتهما عبر فحص الـ PCR المختبري، بينما تم تأكيد إصابة حالتين منهما بكورونا عبر جهاز المفراس الطبي بينما كانت نتائج أظهرت الـ PCR سلامتهما من كورونا”.

ورجح المصدر ، أن يتم اعتماد حالتين فقط في بيان الموقف الوبائي بسبب اعتماد الوزارة في الكشف عن الإصابات والوفيات على نتائج فحص الـ PCR.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية ، سجلت محافظة نينوى 22 حالة إصابة بفيروس كورونا وزعت كالتالي : اصابتان من الجيش الابيض احدهما يعمل في مركز صحي في بعشيقة ، و 6 اصابات لعسكريين في القوات الامنية، وإصابتان لوافدين من خارج المحافظة، و 12 حالة إصابة لملامسين لمصابين في وقت سابق موزعين في عدد من أحياء مدينة الوصل وأقضية ونواحي نينوى”.

كما سجلت محافظة نينوى في الساعات الأخرة 25 حالة شفاء تام من كورونا، وسيتم إخراج الحالات المتماثلة للشفاء من مواقع الحجر الصحي.