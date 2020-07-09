لأول مرة.. كورستان يفرض ضرائب “عالية” على المنتىجات الزراعية المستوردة

أعلنت لجنة الزراعة في برلمان كوردستان، يوم الخميس، إستضافة وزيري الزراعة والتجارة في حكومة الإقليم لبحث جملة من الملفات، فيما أكدت وزارة الزراعة فرض ضرائب “عالية” على المنتجات الزراعية المستوردة “لأول مرة” دعما للمنتج المحلي.

وتم خلال استضافة الوزيرين في لجنة الزراعة ببرلمان كوردستان “بحث مسألة الانتاج المحلي وقطاع الزراعة والخطط والمشاريع الحكومية لتسويق المنتوجات المحلية للفلاحين وكيفية تطوير قطاع الزراعة والاستثمار فيه”.

كما تم مناقشة “مسألة اغلاق الحدود امام المنتوجات الزاعية”.

وقالت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة في حكومة الإقليم كمال مسلم، بعد استضافتهما في لجنة الزراعة في برلمان كوردستان، إنه “بعد ايام سنضع برنامج الوزارة لمدة عام امام البرلمان”، موضحة أنه “سيتم اعادة تشغيل معامل الطماطة والفواكه الاخرى”.

وأضافت “سنقوم بشراء 500 الف طن حنطة من الفلاحين لمطاحن للاستهلاك المحلي من خلال ثلاث شركات”.

وأشارت طالباني إلى “منح اجازة لمعمل انتاج السكر والذي تعاقد مع 8 الاف فلاح لزراعة بنجر السكر في الاقليم”، الفتة إلأى “منح اجازة لـ170 مشروعا زراعيا استثماريا خلال السنة الحالية”.

بدوره قال وزير التجارة في حكومة الاقليم كمال مسلم ، إنه “نستعد للمشاركة في معرض زراعي يقام قريبا في الامارات لعرض المنتوجات الزراعية المحلية هناك وامكانية تصديرها”.