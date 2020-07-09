يوليو 10, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

خبر مفرح لأصحاب دور التجاوز في دهوك

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فى :أخبار عــامة
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خبر مفرح لأصحاب دور التجاوز في دهوك

اعلن محافظ دهوك علي تتر يوم الخميس عن البدء باجراءات تمليك المنازل المتجاوزة على اراضي الدولة في المحافظة.

وقال محافظ دهوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى المحافظة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان المنازل التي بنيت بشكل عشوائي خارج الاطار القانوني قبل تاريخ 3/3/2018 سيتم تمليكها لاصحابها بشرط عدم شمولها بالخطة الاستراتيجية لتخطيط المدن.

ودعا المحافظ اصحاب تلك المنازل الى مراجعة الوحدات الادارية واللجان التي تشكلت بهذا الخصوص، مشيرا الى ان اخر موعد لتسلم طلبات التمليك سيكون يوم 10/10/2020 وان ادارة المحافظة وجهت الوحدات الادارية بتسهيل الاجراءات الاصولية لعمليات التمليك للمواطنين.

وصادق برلمان اقليم كوردستان العام الماضي على مشروع قانون تمليك الدور، والاراضي العامة للمتجاوزين عليها.

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