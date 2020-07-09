صحة كردستان تطالب بمنع دخول الدروايش الى السليمانية وتحذر من كارثة

طالب المتحدث باسم صحة اقليم كردستان محمد قادر ، الخميس، بمنع دخول الدراويش الى السليمانية والتعامل معهم كمصابين بفيروس كورونا، محذرا من كارثة في حال دخولهم .

وذكر قادر في بيان تلقت ” الاخبارية ” نسخة منه ان ” يجب التعامل مع الدروايش القادمين من ايران على انهم مصابون بفيروس كورونا ،” مؤكدا ان ” وزارة الصحة وحدها لم تتمكن من السيطرة على الوضع وعلى وزارة داخلية الاقليم التدخل وتمنع دخولهم الى السليمانية “.

وشدد على ضرورة اعادتهم من حيث اتوا وتشديد النقاط الحدودية ونقاط الدخول الى الاقليم ومنع احراء مراسيم الدفن والتعزية لان الوضع سيصيح كارثيا”.

واقتحم اليوم الخميس، نحو 2000 شخص من دراويش الطريقة الكسنزانية الحدود العراقية بعد قتلهم اربعة عناصر امنية ايرانية وتوجهوا الى محافظة السليمانية لحضور مجلس عزاء مرشد الطريقة الكسنزانية ، ودخلوا حاملين الخناجر والسيوف من خلال معبر باشماخ الحدودي التابع لادارة كرميان ضمن الاقليم قادمين من ايران .