العراق ينفي التنسيق مع تركيا بشأن عملياتها العسكرية ويلوح لها بالمقاطعة التجارية ومجلس الامن

كشفت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الخميس ، حقيقة وجود تنسيق بين العراق وتركيا بشأن العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني PKK، معلنة عن خيارات العراق للرد على القصف التركي.

بيان صحفي ، نقل عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قوله ” نحن إذ ندين ونرفض وبأشد العبارات الأعمال الاستفزازية العسكرية وأحادية الجانب التي تقوم بها تركيا، فإننا نؤكد عدم وجود تنسيق مع الحكومة العراقية”، لافتا إلى أن “هذه الأفعال ستسهم في رفع وتيرة التصعيد على الشريط الحدودي بين البلدين، ولن تعود بخير على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، بل سينعكس ذلك على الأمن الإقليمي” ، مردفاً ” لذا ندعو الأسرة الدولية إلى أخذ دورها في دعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه”.

وأضاف الصحاف ، أن “القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الارتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي تزيد على 16 مليار دولار سنويا لصالح تركيا، ووجود عشرات الشركات التركية المقيمة في العراق”.

وتابع أن “كل ذلك يعد مصادر قوة وخيارات أمام وزارة الخارجية، إلا أننا نعول على الارتكان إلى قواعد حسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شأنه ان ينعكس على الشعبين الجارين”، مشيرا إلى أنه “لا نزال نرى في الحل السياسي سبيلا لتجاوز الاعتداءات المتكررة، لكننا في المقابل نمتلك أوراق قوة”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على على العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل أراضي إقليم كوردستان ، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر في صفوف الأمنيين.

إلا أن وزارة الخارجية التركية، أكدت أن “أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها”.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي “مخلب النسر” ومخلب النمر” إن “أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم PKK ” .

وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق عملية “مخلب النمر” في حفتانين داخل اراضي اقليم كوردستان ، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية “مخلب النسر” الجوية ، إذ تقول أنقرة إن عناصر حزب العمال الكوردستاني يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.