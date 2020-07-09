يوليو 10, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
227 مشاهدة

إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

افادت مديرية صحة ادارة منطقة “كرميان” في اقليم كوردستان يوم الخميس ان قرابة 50 نزيلا في سجن “كرميان” اصيبوا بفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة الدكتور سيروان محمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان 48 نزيلا من اصل 80 في سجن كرميان خضعوا للفحوصات الطبية وظهرت النتائج موجبة اي انهم حاملون لفيروس كوفيد – 19.

واوضح ان ادارة السجن شرعت بعزل المصابين لتقديم الرعاية الطبية، و العلاج اللازم لهم، مشيرا الى ان الحالة الصحية للمصابين مستقرة.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت يوم امس الاربعاء 294 اصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.