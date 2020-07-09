إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

افادت مديرية صحة ادارة منطقة “كرميان” في اقليم كوردستان يوم الخميس ان قرابة 50 نزيلا في سجن “كرميان” اصيبوا بفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة الدكتور سيروان محمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان 48 نزيلا من اصل 80 في سجن كرميان خضعوا للفحوصات الطبية وظهرت النتائج موجبة اي انهم حاملون لفيروس كوفيد – 19.

واوضح ان ادارة السجن شرعت بعزل المصابين لتقديم الرعاية الطبية، و العلاج اللازم لهم، مشيرا الى ان الحالة الصحية للمصابين مستقرة.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت يوم امس الاربعاء 294 اصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.