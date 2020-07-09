البصرة تسجل اعلى درجة حرارة على مدى التأريخ المناخي

سجلت مدينة البصرة، اليوم الخميس، اعلى درجة حرارة على مدى تأريخ العراق المناخي.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية خلال منشور على صفحته في منصة الفيس بوك: ان مدينة البصرة سجلت اعلى درجة حرارة (في الظل) على مدى تأريخ العراق المناخي ، مبينا انها كانت 53.9°م ورطوبة نسبية 4% ودرجة ندى 1°م.

واضاف عطية: ان منطقة مطربة الكويتية الغير مأهولة سجلت امس الاربعاء، درجة حرارة بلغت 54°م.، مشيرا الى انه وعلى ضوء ذلك اعلنت الامم المتحدة ان هذه الدرجات هي الاعلى درجات عالميا تسجل لمناطق مأهولة.

وبين، انها طالبت على لسان منظمة الارصاد العالمية WMO باجراء بحوث عن اسباب هذا التطرف في المنطقة واطلقت عليها اسم ( فوهة التنور العالمي) بسبب حرارتها العاليه خلال فصل الصيف.