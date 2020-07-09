العراق: 2170 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 103 وفاة و 2170 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان انه،”تم فحص (11809) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 649036)”.

وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2170) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 292

بغداد / الكرخ 308

مدينة الطب 38

النجف 88

السليمانية 208

أربيل 57

دهوك 29

كربلاء 141

كركوك 113

ديالى 86

واسط 137

البصرة 131

ميسان 90

بابل 93

الديوانية 145

ذي قار 49

الأنبار 22

المثنى 100

نينوى 22

صلاح الدين 21

وأشارت إلى تماثل 1623 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:

بغداد الرصافة 264

بغداد الكرخ 146

مدينة الطب 3

النجف 102

السليمانية 34

أربيل 101

دهوك 5

كربلاء 76

كركوك 51

ديالى 74

واسط 131

البصرة 100

ميسان 147

بابل 99

الديوانية 95

ذي قار 150

الأنبار 7

نينوى 15

صلاح الدين 23

وأكد البيان، تسجيل 103 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وتوزعت كما يلي :

بغداد الرصافة 21

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 2

النجف 6

السليمانية 7

اربيل 4

كربلاء 3

كركوك 4

واسط 4

البصرة 12

ميسان 4

بابل 3

الديوانية 7

ذي قار 17

نينوى 1

المثنى 1

صلاح الدين 1

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 69612، ومجموع حالات الشفاء 39502، والراقدين الكلي 27228، والراقدين في العناية المركزة 415، ومجموع الوفيات 2882.