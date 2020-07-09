العراق: 2170 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 103 وفاة و 2170 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان انه،”تم فحص (11809) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 649036)”.
وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2170) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 292
بغداد / الكرخ 308
مدينة الطب 38
النجف 88
السليمانية 208
أربيل 57
دهوك 29
كربلاء 141
كركوك 113
ديالى 86
واسط 137
البصرة 131
ميسان 90
بابل 93
الديوانية 145
ذي قار 49
الأنبار 22
المثنى 100
نينوى 22
صلاح الدين 21
وأشارت إلى تماثل 1623 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:
بغداد الرصافة 264
بغداد الكرخ 146
مدينة الطب 3
النجف 102
السليمانية 34
أربيل 101
دهوك 5
كربلاء 76
كركوك 51
ديالى 74
واسط 131
البصرة 100
ميسان 147
بابل 99
الديوانية 95
ذي قار 150
الأنبار 7
نينوى 15
صلاح الدين 23
وأكد البيان، تسجيل 103 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وتوزعت كما يلي :
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 2
النجف 6
السليمانية 7
اربيل 4
كربلاء 3
كركوك 4
واسط 4
البصرة 12
ميسان 4
بابل 3
الديوانية 7
ذي قار 17
نينوى 1
المثنى 1
صلاح الدين 1
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 69612، ومجموع حالات الشفاء 39502، والراقدين الكلي 27228، والراقدين في العناية المركزة 415، ومجموع الوفيات 2882.