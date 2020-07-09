مشعان الجبوري: قائد حماية المنطقة الخضراء رفض تنفيذ اوامر الكاظمي

قال السياسي العراقي مشعان الجبوري، أن قائد حماية المنطقة الخضراء وسط بغداد رفض تنفيذ اوامر الكاظمي باخراج عناصر كتائب حزب الله، مؤكداً ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو الذي اتصل وطالب الاشخاص الذين اخترقوا الخضراء بالخروج .

وقال الجبوري في حديث لاحدى القنوات العراقية، إن “الفصائل التابعة للحشد الشعبي بعد اعتقال اشخاص من (حزب الله) دخلت إلى المنطقة الخضراء وسيطرت على مقر جهاز مكافحة الإرهاب”.

وأضاف، “اتصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقائد المسؤول عن حماية المنطقة وطلب منه التصدي لهم لكنه رفض أوامر الكاظمي بإخراجهم، ما اضطر الكاظمي للاتصال بالمالكي الذي أخرجهم بالهاتف”.

وفي الساعات الأولى من فجر الجمعة 26-6-2020، أفاد ناشطون وصحفيون بأن مئات العناصر من الفصائل المسلحة والميليشيات قدمت إلى بغداد من مناطق أخرى.

ونشر نشطاء أشرطة فيديو تظهر مركبات يستقلها مسلحون وتمكن المئات منهم من الدخول إلى المنطقة الخضراء، حيث تقع معظم المقرات الحكومية الهامة، بالإضافة إلى سفارات دول عدة، بينها سفارة الولايات المتحدة.