اربيل تحذر من “كارثة” صحية: ما كنّا نخشاه قد حصل

اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل فرصت صوفي يوم الاربعاء بدخول المحافظة في مرحلة الخطر من تفشي فيروس كورونا، فيما جدد مطالبته بضرورة التزام السكان بالتدابير والاجراءات الوقائية، حذر من عدم امكانية استقبال المصابين كافة في المستشفيات.

وقال صوفي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، ان “اربيل سائرة نحو وضع غير مرغوب به وسيء رغم اننا فرضنا الحجر الصحي لمدة 6 ايام على المحافظة وكانت النتائج جديدة جدا ولكن للاسف بسبب عدم الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية، والاستمرار في الاختلاط ادى الى ضياع تلك الجهود”.

واضاف انه في حال عدم التزام المواطنين فإن الفيروس سينتشر بشكل اكبر مما هو عليه حاليا وقد نضطر حينها في استقبال الحالات الحرجة فقط”، مردفا بالقول ان الحكومة المحلية قد ادت ما عليها فعله، والباقي يقع على عاتق الناس بالقيام في وقاية انفسهم لان المحافظة لا تستطيع فرض الحجر الصحي على منطقة دون اخرى.

وتابع بالقول ان “اربيل تمر بأوضاع سيئة وخطرة جدا وما كنّا نخشاه قد حصل ولم يتبق امامنا سوى طريق واحد ألا وهو الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية، والتباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات السكانية، وهذا امر ليس بالصعب.

وتحدث عن معدل الاصابات بالفيروس التي سجلتها اربيل امس بـ186 حالة قائلا ان “هذه الاصابات تؤكد ان الفيروس قد انتشر داخل الاحياء والازقة”.