وزارة البيشمركة تنشر قوات في جبل متين شمال دهوك

قال رئيس اركان قوات البيشمركة الفريق جمال امينكي يوم الاربعاء ان وزارة البيشمركة قررت نشر قوات لها في مناطق حدودية في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال امينكي لوكالة شفق نيوز ان مهمة هذه القوات هي لحفظ الامن في هذه المناطق وابعاد اهالي القرى من الصراعات الاقليمية .

وكشف رئيس اركان البيشمركة ان هذه القوات تمركزت في جبل متين ومنطقة وادي ديهي وقريتي ارزا وبانكا كون هذه المناطق تقع على طرق استراتيجي مهم في المنطقة.

واردف قائلا ان المناطق الحدودية هي من مسؤولية حرس الحدود العراقية وقوات البيشمركة ايضا لحماية اهالي المنطقة ووقف اي نزوح متوقع جراء الاوضاع العسكرية غير المستقرة نتيجة استغلال بعض الجهات الخارجية لهذه المناطق التي شهدت انسحابا لقوات البيشمركة منها عام 2014 للمشاركة في حرب ضد تنظيم داعش على طول جبهة عريضة وصلت الى اكثر من الف كيلومتر.