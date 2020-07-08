الياور: آلية عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها

اكد الفريق جبار الياور الامين العام لوزارة البيشمركة يوم الاربعاء، ان وفدا رفيعا من وزارة الدفاع سيزور اقليم كوردستان خلال الشهر الجاري.

وقال الياور في تصريح متلفز ان وفدا رفيعا من وزارة الدفاع سيزور، هذا الشهر، اقليم كوردستان لبحث آلية عودة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها.

واضاف ان اجتماعات الجانبين ستشمل ايضا تأسيس مركزا للتنسيق، لافتا الى وجود 7 لجان مشتركة بين الاقليم وبغداد للتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، لجنتين رفيعتين من وزارتي البيشمركة والدفاع، اضافة الى 5 لجان اخرى في ديالى وكركوك وصلاح الدين واربيل والموصل.