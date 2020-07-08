وفاة الفنان والصحفي الكوردي شيرزاد عبدالرحمن

بعد صراع مع المرض، غيّب الموت الفنان والكاتب الصحفي الكوردي المعروف، شيرزاد عبد الرحمن، اليوم الاربعاء، عن عمر يناهز 62 عاماً.

ونشر نجله شفان شيرزاد خبر الوفاة من خلال تـدوينة كتبها على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

من جهته، نعى رئيس فرع اربيل لاتحاد الكتاب الكورد، عبدالرحمن فرهادي، وفاة الفنان والكاتب الصحفي شيرزاد عبدالرحمن، معربا عن تعازيه ومواساته لاسرة الفقيد.

يذكر ان شيرزاد عبد الرحمن من مواليد عام 1958، ولد في حي “تيراوه” بمدينة اربيل، وبدأ مشواره الفني بقسم اللغة الكوردية في راديو بغداد من خلال أغنية “دوسته دوسته” عام 1970، وبعدها سجل اغنية “ليمو هي ليمو”، بعد ذلك انتقل للعمل في مجال الصحافة، الا انه عانى كثيرا بسبب اصابته بمرض السرطان.