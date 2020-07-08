طائرات التحالف الدولي تغير على اهداف لداعش في كركوك

اغارت طائرات التحالف الدولي،اليوم الاربعاء، على اهداف لتنظيم داعش في قضاء طوزخورماتو بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان “طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك”.

واكد البيان ان هذه الضربات “اسفرت عن تدمير هذه الاهداف بالكامل من بينها كهف يضم عبوات ناسفة و أسلحة”.

وشوهدت النيران تتصاعد من المنطقة، وقد خرجت قوة لتفتيش مكان هذه الضربات وفق ما افاد البيان.