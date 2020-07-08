العراق.. رقم قياسي جديد لمؤشر الإصابات بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجيل 94 وفاة و 2741 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان انه “تم فحص ( 12807 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (637227)”.

وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2741) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 258

بغداد / الكرخ 363

مدينة الطب 206

النجف 126

السليمانية 284

أربيل 186

دهوك 25

كربلاء 125

كركوك 117

ديالى 60

واسط 144

البصرة 254

ميسان 90

بابل 43

الديوانية 126

ذي قار 113

الأنبار 26

المثنى 46

نينوى 15

صلاح الدين 134

وأشارت إلى تماثل 1627 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:

بغداد الرصافة 213

بغداد الكرخ 227

النجف 106

السليمانية 10

أربيل 65

دهوك 4

كربلاء 64

كركوك 52

ديالى 78

واسط 159

البصرة 88

ميسان 130

بابل 58

الديوانية 125

ذي قار 130

الأنبار 16

المثنى 50

نينوى 10

صلاح الدين 42

وأكد البيان، تسجيل 94 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وتوزعت كما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 9

النجف 3

السليمانية 7

اربيل 1

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 1

البصرة 11

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 11

الأنبار 3

المثنى 1

صلاح الدين 3

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 67442، ومجموع حالات الشفاء 37879، والراقدين الكلي 26784، والراقدين في العناية المركزة 403، ومجموع الوفيات 2779.

وكانت الصحة العراقية قد اعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في عموم البلاد.