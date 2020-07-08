قائممقام الموصل : جهات سياسية تشن حملة تسقيط على خلفية ازالة التجاوزات

اتهم قائممقام الموصل زهير الاعرجي ، اليوم الاربعاء ، جهات سياسية بشن حملة تسقيط ضد بلدية وقائممقامية الموصل على خلفية موضوع ازالة التجاوزات .

وقال الاعرجي في تصريح لمراسلة (باسنيوز ) ان” تلك الحملة مدفوعة الثمن ولن تحقق اي من اغراضها” حسب قوله .

واضاف الاعرجي ان”هذه الجهات حاولات تسقيط بلدية نينوى واستبعاد مديرها فضلا عن تسقيط قائممقامية الموصل وطالبت باستبعادي مدعية تهم وهمية “.

مردفاً ” لكن مجلس الوزراء العراقي اصدر كتاب موجه لمحافظة نينوى بعدم استبعاد مدير البلدية والقائممقام الا بتكليف موجه من قبل مجلس الوزراء ” .