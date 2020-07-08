خبير أمني: جهة امنية ابلغت الهاشمي بتغيير عجلته لكونها مراقبة من جهات تنوي اغتياله

أكد الخبير الامني امير الساعدي، اليوم الاربعاء، بأنه التقى مع الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، قبل ٤٨ ساعة من عملية اغتياله، وان الاخير اخبره أن جهة أمنية ابلغته بضرورة تغيير عجلته لكونها مراقبة من قبل جهة تنوي اغتياله.

واوضح الساعدي لـ(باسنيوز)، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عليه بالتحقيق مع هذه الجهة الامنية التي كانت تعرف بوجود التهديد، وكشف ملابسات الجريمة”، لافتاً الى ان “الهاشمي كان قد وعِد بتوفير الحماية له، ولهذا السبب تم اعفاء قائد فرقة المنطقة وتمت احالة الضباط الاخرين لمجلس تحقيقي من قبل وزير الداخلية”.

مشيرا الى انه ” كان ينبغي ان يكون تحت مظلة امنية ومحمياً على اعتباره خبير استراتيجي يقدم معلومات عن الجماعات المتطرفة، إلا ان هذه الاحاطة الامنية لم تكن متوفرة ساعة تنفيد الجريمة”.

وكان مسلحون قد اغتالوا أول أمس الباحث والخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزلة في حي زيونة شرقي بغداد، فيما وجهت أصابع الاتهام لميليشيا «كتائب حزب الله» الموالية لإيران.