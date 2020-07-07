يوليو 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

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فى :أخبار عــامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 تموز (يوليو) 2020، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر تطورات الوضع في العراق والمساعي الجارية لحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة استعدادها لمساعدة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل وجذري بعيد الأمد يرضي الطرفين ويصب في مصلحة العراقيين جميعاً.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى أن المفاوضات مع الحكومة الاتحادية متواصلة من أجل حسم جميع القضايا العالقة عبر اتفاق مبني على أساس الدستور، وشدد على ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم.

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