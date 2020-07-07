في حصيلة قياسية جديدة ..

495 إصابة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

في حصيلة قياسية جديدة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و495 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان طالعته (باسنيوز)، إن (17052) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (869) شخصاً في (20) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (2334) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 186 منها في محافظة أربيل، 177 في محافظة السليمانية، 59 في إدارة گرميان، 39 في إدارة راپرين، 25 في محافظة دهوك، و9 في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، حالة واحدة في محافظة أربيل و5 حالات في محافظة السليمانية، وحالتين في إدارة گرميان.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (8134) مصاباً، توفي منهم (271) شخصاً، فيما تماثل (2868) مصاباً للشفاء التام، وبقي (4995) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.