يوليو 08, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

495 إصابة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
49 مشاهدة

في حصيلة قياسية جديدة ..

495 إصابة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

في حصيلة قياسية جديدة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و495 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان طالعته (باسنيوز)، إن (17052) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (869) شخصاً في (20) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (2334) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 186 منها في محافظة أربيل، 177 في محافظة السليمانية، 59 في إدارة گرميان، 39 في إدارة راپرين، 25 في محافظة دهوك، و9 في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، حالة واحدة في محافظة أربيل و5 حالات في محافظة السليمانية، وحالتين في إدارة گرميان.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (8134) مصاباً، توفي منهم (271) شخصاً، فيما تماثل (2868) مصاباً للشفاء التام، وبقي (4995) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.