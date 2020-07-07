118 وفاة و2426 إصابة بـ «كورونا» في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 118 وفاة و2426 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص ( 11813 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 624420 ).

وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2426) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 241

بغداد / الكرخ 436

مدينة الطب 41

النجف الأشرف 43

السليمانية 172

أربيل 137

دهوك 15

كربلاء 75

كركوك 66

ديالى 62

واسط 27

البصرة 137

ميسان 89

بابل 172

الديوانية 49

ذي قار 162

الأنبار 18

المثنى 43

نينوى 15

صلاح الدين 426

وأشارت إلى تماثل 1511 حالة للشفاء، وكما يلي:

بغداد الرصافة 208

بغداد الكرخ 281

مدينة الطب 5

النجف 95

السليمانية 4

أربيل 84

دهوك 9

كربلاء 89

كركوك 64

ديالى 75

واسط 31

البصرة 71

ميسان 103

بابل 98

الديوانية 130

ذي قار 145

الأنبار 13

نينوى 6

وذكر البيان، تسجيل 118 حالة وفاة بسبب الفيروس في العراق خلال اليوم الماضي، وكما يلي:

بغداد الرصافة 21

بغداد الكرخ 12

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 5

اربيل 6

كربلاء 5

كركوك 3

ديالى 1

واسط 6

البصرة 11

ميسان 4

بابل 6

الديوانية 2

ذي قار 22

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 4

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 64701، ومجموع حالات الشفاء 36252، والراقدين الكلي25764، والراقدين في العناية المركزة 396، ومجموع الوفيات 2685.