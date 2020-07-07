118 وفاة و2426 إصابة بـ «كورونا» في العراق خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 118 وفاة و2426 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص ( 11813 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 624420 ).
وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2426) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 241
بغداد / الكرخ 436
مدينة الطب 41
النجف الأشرف 43
السليمانية 172
أربيل 137
دهوك 15
كربلاء 75
كركوك 66
ديالى 62
واسط 27
البصرة 137
ميسان 89
بابل 172
الديوانية 49
ذي قار 162
الأنبار 18
المثنى 43
نينوى 15
صلاح الدين 426
وأشارت إلى تماثل 1511 حالة للشفاء، وكما يلي:
بغداد الرصافة 208
بغداد الكرخ 281
مدينة الطب 5
النجف 95
السليمانية 4
أربيل 84
دهوك 9
كربلاء 89
كركوك 64
ديالى 75
واسط 31
البصرة 71
ميسان 103
بابل 98
الديوانية 130
ذي قار 145
الأنبار 13
نينوى 6
وذكر البيان، تسجيل 118 حالة وفاة بسبب الفيروس في العراق خلال اليوم الماضي، وكما يلي:
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 12
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 5
اربيل 6
كربلاء 5
كركوك 3
ديالى 1
واسط 6
البصرة 11
ميسان 4
بابل 6
الديوانية 2
ذي قار 22
الأنبار 2
المثنى 2
صلاح الدين 4
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 64701، ومجموع حالات الشفاء 36252، والراقدين الكلي25764، والراقدين في العناية المركزة 396، ومجموع الوفيات 2685.