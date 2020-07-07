نائب يستغرب من استيراد العراق مشتقات النفط بـ 20 مليار دولار سنويا ويعدّهُ فساداً

أعرب النائب سلام الشمري، الثلاثاء، عن استغرابه من قيام الحكومات العراقية المتعاقبة باستيراد المشتقات النفطية من الخارج بـ 20 مليار دولار سنويا، سيما أن العراق في مقدمة البلدان النفطية، مبينا أن الجهات المختصة ما زالت تبحث في الموازنات الختامية لحكومة حيدر العبادي.

وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته “الاخبارية”، ان “الحكومات المتعاقبة وحتى الحالية تستورد سنويا المشتقات النفطية بـ 20 مليار دولار رغم امتلاك العراق النفط”، معتبرا أن ذلك فسادا معلوما لدي جميع الكتل السياسية”.

واضاف ان “العراق بامكانه خلال سنة واحدة فقط تصدير النفط المكرر عبر ادخال مصافي نفطية ومنح رخص استثمارية لشركات كبرى في هذا المجال لايقاف هدر نحو 25% من موازنة العراق”.

واوضح الشمري ان “الموازنات الختامية هي احد اوجه الفساد”، مستغربا من أن “الجهات المختصة ما زالت تعمل على تدقيق موازنات حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي غادر السلطة منذ سنتين ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.