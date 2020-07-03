مسرور بارزاني: أحب الرسم وهناك من يقف عائقا أمام الإصلاح

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني انه يحب الرسم، وذلك في معرض اجابته عن عدد من اسئلة المواطنين.

وجاء ذلك في مقطع فيديو هو الاول ضمن سلسلة سيتم عرضها تباعا، حيث يجيب رئيس الحكومة عن اسئلة المواطنين التي يتم طرحها عليه على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مسرور بارزاني ردا على سؤال “لو كنت تعيش حياتك بعيدا عن السياسة فأي عمل كنت تفضل أن تمارسه؟”، انه يحب الرسم.

واشار مسرور بارزاني الى انه يعشق الطبيعة وانه يتمنى أن يعمل في اطار حماية البيئة.

في رد على سؤال آخر حول “متى سيبدأ تطبيق قانون الاصلاح؟” اجاب رئيس حكومة الاقليم بأن الاصلاح بدأ فعلا إلا أن هنالك معوقات.

وقسم بارزاني المعوقات الى قسمين فهنالك اشخاص مستفيدون من الفساد وبالتالي فهم يعيقون اي خطوات نحو الاصلاح.

من جهة اخرى فإن انخفاض اسعار النفط والازمة الاقتصادية العالمية حالت دون تنفيذ الاصلاح بخطوات اسرع.

واكد مسرور بارزاني ان من اولويات حكومته تنفيذ الاصلاح الاداري والاقتصادي وانه سيمضي قدما في ذلك.

واطلق مسرور بارزاني في الثامن من شهر حزيران الماضي هاشتاغ “اسألني” عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع “انستغرام” في وقت سابق “سأحاول في وقت قريب أن أرد على بعض الأسئلة التقليدية الشائعة عن طريق الفيديو”.

وبالفعل فقد انهالت اسئلة المواطنين على رئيس الحكومة على موقعي “فيسبوك” و”انستغرام”.

وفي مقطع فيديو جديد يقول رئيس حكومة الاقليم ان “اكثر من 45 الفا من الاسئلة قد تم طرحها من قبل المواطنين”.

واكد مسرور بارزاني انه سيجيب عن عدد من الاسئلة عبر سلسلة مقاطع فيديو سيتم بثها تباعا.