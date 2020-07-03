كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية توضح بشأن انتشار قوات عراقية على الحدود مع تركيا

نفى المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة ، انتشار اية قوة عسكرية عراقية من خارج إقليم كوردستان على الشريط الحدودي مع تركيا ضمن محافظة دهوك.

وكانت بعض صفحات وحسابات مواقع التواصل ، تناقلت شائعات عن وصول قوات عراقية وانتشارها في المناطق الحدودية، وذلك ضمن تبعات العملية البرية – الجوية التي تشنها تركيا في المنطقة منذ أكثر من أسبوعين، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK.

آرام بالتي ، قال إن “ماجرى هو إعادة انتشار لقوات حرس الحدود وهم عناصر كوردية من أهالي محافظة دهوك حصرا” .

موضحاً ، أن “هؤلاء الضباط والجنود هم على ملاك قوات حرس الحدود العراقي وهم من سكان محافظة دهوك ولم يتم إرسال أي قوة من خارج الإقليم إطلاقا”.

وكان العميد دلير فرزنده زيباري، قائد اللواء الأول من قوات حرس الحدود في محافظة دهوك نفى بشكل قطعي شائعات انتشار قوة عسكرية عراقية قادمة من خارج حدود الاقليم على الشريط الحدودي ،قائلاً ان ” القوات المنتشرة على الحدود هي قوات حرس الحدود التابعة للواء الأول، وهي متمركزة في قضاء زاخو منذ 17 عاماً وتقوم بواجبها في حماية الحدود”.

وشدد العميد زيباري أنه ” لم تصل إلى المنطقة أية قوات أخرى”، مبيناً “لقد تم تأسيس هذه القوات (اللواء الأول حرس الحدود) عام 2003، وهي مكونة بشكل كامل من الكورد وأبناء المنطقة، ولم تأتي إلى هذه المنطقة أية قوات أخرى من خارج محافظة دهوك”.