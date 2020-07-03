طائرات تركية تقصف منطقتي شيلادزي وديرلوك

أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (2 تموز 2020)، بأن طائرات حربية تركية قصفت جبل “لينكي” في ناحية ديرلوك وجبل “كوره جاري” في ناحية شيلادزي، في محافظة دهوك.

وبعث أحد المواطنين تصوير فيديو لساعة وقوع القصف، إلى شبكة رووداو الإعلامية، وقال إن جبل لينكي تعرض للقصف أربع مرات اليوم.

ويقع جبل لينكي على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من مجمع (هيتوتي)، وقال المواطن المذكور إن عمليات القصف لم توقع خسائر بشرية.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أعلن يوم الخميس (2 تموز 2020)، أن كل الخيارات مفتوحة أمام العراق في الرد على ما يتعرض له من “انتهاكات للسيادة”، في إشارة للعمليات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كوردستان، مشدداً على موقف العراق القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد وعدم “انتهاك سيادته، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، وعلى الجميع أن يتعامل مع العراق بالمثل”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت سابقاً، أن العراق تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات على أراضيه.

ولا تزال العمليات التركية مستمرة داخل أراضي إقليم كوردستان، حيث يقصف الجيش التركي المناطق الحدودية.

ومؤخراً، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان، وكانت العملية الأولى جوية باسم “مخلب النسر”، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم “مخلب النمر”.

وانتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر صائغ، موقف الحكومة العراقية من التدخل العسكري التركي داخل اراضي إقليم كوردستان، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية عاداً إياه “ضعيفاً جداً”.

ودعت رئاسة جمهورية العراق، مؤخراً، إلى “إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل”.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية سفيري تركيا وإيران لدى بغداد إلى مقرها، وسلمتهما مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على إثر تلك العمليات.