انواء كوردستان تتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة في الاقليم خلال الايام المقبلة.

وذكر بيان للمديرية ان من المرجح ارتفاع درجات الحرارة في مناطق اقليم كوردستان خلال الايام القادمة.

واشار البيان الى انه من المتوقع ان يكون الارتفاع بمعدل 2 الى 5 درجات مئوية.

ووفق المديرية فإن درجات الحرارة العظمى ليوم السبت في محافظات الاقليم ستكون كالتالي: اربيل 43، السليمانية 41، دهوك 42، كركوك 45 درجة مئوية.