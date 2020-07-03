مواجهة مسلحة داخل أكبر سوق في اربيل تنتهي باصابة شرطة واعتقال المهاجمين

افادت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الجمعة باصابة ثلاثة عناصر من منتسبيها بينهم ضابط في عملية تبادل لإطلاق النار دارت مع مطلوبين اثنين والتي انتهت بالقاء القبض عليهما في أكبر سوق بمركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ان قواتها واثناء تنفيذها الواجب الرسمي للحفاظ على الامن في سوق “القيصرية” التي تعد من الاماكن المهمة جدا لاحتوائها ثروة طائلة للمواطنين خاضت وفي الساعة (2:30) فجر اليوم مواجهة مع متهمين احدهما يُدعى (ح.ل.ح) و الاخر (م.ف.ا) وهما من اصحاب السوابق.

واضاف البيان ان ضابطا ومنتسبين اثنين وبشجاعة كبيرة ورغم اصابتهم تمكنوا من مواجهة المسلحين والقاء القبض عليهما بالتعاون مع فريق من شرطة اربيل.

وتابع البيان ان المسلحين اطلقا نيران كثيفة عبر سلاحين احدهما نوع “كلاشينكوف 75” ومسدس نوع “طارق”، وقد واجها بهما قوات الشرطة ولكنها تمكنت من احكام القبض عليهما وضبط السلاحين والذخيرة والعجلة التي كانا يستقلانها، مشيرا الى ايداع المطلوبين بالحبس وفق المادة (405/31).