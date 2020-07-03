تلويح عراقي باستخدام هذا السلاح اذا لم توقف تركيا عملياتها العسكرية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، احتمال لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان.

وقال الصحاف في تصريح صحافي ان “هناك تواصل بين قيادة العمليات المشتركة وسلطة الإقليم، حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني”.

واضاف ان “هنالك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنويا، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل”، مؤكدا “على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكدا لعلاقات مستقرة بين البلدين”.

وتابع ان “هنالك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر”.