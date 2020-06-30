برلمان كوردستان يرسل 3 لجان للتحقيق في الهجمات التركية والإيرانية داخل حدود الإقليم

شكّل برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، 3 لجان لزيارة مناطق إقليم كوردستان الحدودية والاطلاع على أوضاعها، إبان الهجمات التركية والإيرانية الأخيرة.

بالصدد، قال نزار ملا غفار، عضو لجنة الداخلية في برلمان كوردستان لـ (باسنيوز): «بناء على قرار هيئة رئاسة البرلمان، اجتمعت اليوم لجان الداخلية والبيشمركة والعلاقات الخارجية، لمناقشة أوضاع مناطق إقليم كوردستان الحدودية».

وأوضح أنه تم تشكيل 3 لجان وتحديد أسماء المشاركين فيها، وستقوم هذه اللجان بزيارات ميدانية إلى المناطق الحدودية بين تركيا وإقليم كوردستان للتحقيق في هجمات الجيش التركي، وكذلك القصف المدفعي الذي تشنه إيران على المناطق الحدودية في الإقليم، وإعداد تقرير بالصدد لتقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وبين أنه بعد إعداد التقرير وتقديمه لهيئة رئاسة البرلمان، سيعقد برلمان كوردستان اجتماعاً لبحث أوضاع مناطق الإقليم الحدودية، ويتخذ قراره بصدد الهجمات التركية والقصف المدفعي الإيراني.