تقديم طلب رسمي لرئاسة برلمان اقليم كوردستان لتخصيص جلسة للرواتب

وجه 12 عضوا في برلمان اقليم كوردستان يوم الاحد طلبا رسميا الى هيئة الرئاسة لتحديد جلسة خاصة خاصة لمناقشة تخفيض الرواتب في الاقليم.

وبحسب الطلب المقدم واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الاعضاء هم كل من: عبد الستار مجيد، وشيركو جودت، وسيروان بابان، محي الدين حسن، ابو بكر هلدني، سوران عمر، دياري انور، عثمان علي، هلز احمد محمد، مسلم عبدالله رسول، بدرية اسماعيل، روباك احمد رحمان.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت مؤخرا عن جملة من القرارات بشأن رواتب الموظفين، مبينة انها قررت صرف 79% من الرواتب والمخصصات بإستثناء الذين يقل مقدار رواتبهم عن 300 الف دينار.

ودعت رئيس برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم السبت اعضاء البرلمان كافة لحضور جلسة البرلمان التي ستنعقد بعد غد الاثنين.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد افاد، يوم الاحد من الاسبوع الماضي، بانه سيستأنف عمله مرة اخرى بعد انتهاء مدة الحجر الصحي، مشيرا الى ان من اولى مهام البرلمان التي سيناقشها جائحة كورونا ووضع الاقليم المالي.

وقررت رئاسة برلمان اقليم كوردستان في العاشر من شهر حزيران الجاري تعليق اعمال البرلمان لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا لاحد الاعضاء وثلاثة موظفين عاملين في البرلمان.