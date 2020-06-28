وزارة النفط تتبنى “سياسة التكامل” مع كوردستان تحت “سقف أوبك”

وزارة النفط تؤيد “التكامل” مع كوردستان بسقف إنتاج لا يزيد عن 370 الف ب/ي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن المباحثات مع إقليم كوردستان مستمرة بهدف “ترميم” العلاقة بين الجانبين.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن عبد الجبار قوله إن “الحوارات مستمرة مع الإقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الإقليم بمحددات وقرارات أوبك”.

وأضاف أنه يتعين أن لا يزيد إنتاج الإقليم من النفط على 370 ألف برميل يومياً.

وأشار عبد الجبار إلى أن “الحكومة العراقية مؤمنة بوجوب التكامل بين الحكومة الاتحادية والإقليم في قراراته وسياساته العامة”.

وتابع “النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والإقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الإقليم التي ينص عليها الدستور”.

ولفت عبد الجبار إلى أن “مصلحة العراق باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +)، والعمل معا في رفع القيمة السوقية للثروة النفطية”.