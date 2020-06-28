200 نازح يغادرون مخيماً في كوردستان ويعودون إلى صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة 200 نازحا فجر اليوم الاحد من مخيم آشتي في محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة صلاح الدين .

وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة السليمانية جيا حسين إنه ” بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين،ايفان فائق جابرو، قامت الوزارة بتاجير 14 شاحنة لإعادة 200 نازحا من مخيم النزوح في ناحية آشتي التابعة الى محافظة السليمانية إلى مناطقهم الأصلية في قضاء الدجيل وناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين “.

واشار الى ان الوزارة وضعت خطة لضمان انسابية عودة النازحين بالتعاون والتنسيق مع القوات الامنية وفروع الوزارة في محافظتي كركوك وصلاح الدين ليتم تسهيل مرور العجلات المحملة بالعائدين وآثاثهم الى مناطقهم الاصلية .

واكد حسين ان عملية عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية سيكون له أثر إيجابي في إعادة الاستقرار إلى المدينة وسيشجع بقية النازحين على العودة الى مناطق سكناهم .