يونيو 28, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اغلاق مخيم للاجئين السوريين في اقليم كوردستان بعد تسجيل اصابة بكورونا

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فى :أخبار عــامة
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اغلاق مخيم للاجئين السوريين في اقليم كوردستان بعد تسجيل اصابة بكورونا

افاد مصدر مسؤول في مديرية صحة محافظة دهوك يوم الاحد باغلاق ابواب مخيم دوميز للاجئين السوريين جنوب محافظة دهوك.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان قرار الاغلاق جاء بعد ظهور اصابة لاحد الاطباء النفسيين بفيروس كورونا يوم امس، والذي كان يعمل في احد المراكز الصحية.

واضاف المصدر ان الفرق الطبية دخلت الى المخيم وقام باخذ عينات من الملامسين للمصاب .

وتابع المصدر ان السلطات الصحية تنتظر الفحوصات التي اجريت للمشتبه بإصابتهم واذا ما ظهر حالات اجابية بفيروس كورونا ستكون هناك اجراءات اخرى سيتم اتخاذها في المخيم

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