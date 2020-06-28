بسعر مدعوم.. المنتجات النفطية تجّهز ٢٥ مليون لتر من زيت الغاز للاراضي الزراعية في نينوى

أعلنت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، الأحد، عن تجهز الأراضي الزراعية في محافظة نينوى بأكثر من ٢٥ مليون لتر من زيت الغاز وبالسعر المدعوم.

وقالت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها “جهزت محافظة نينوى بأكثر من ٢٥ مليون لتر من زيت الغاز للمساحات الزراعية القابلة للحصاد الميكانيكي لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي الحالي ٢٠٢٠ وذلك ضمن جهودها لدعم القطاع الزراعي في المحافظة”.

وأكد وكيل مدير عام الشركة حسين طالب عبود، بحسب البيان، أن “الشركة مستمرة بدعم القطاعات المهمة في البلد كافة، ومنها القطاع الزراعي عبر تجهيزها للمزارعين في محافظة نينوى بمنتوج زيت الغاز بالسعر الرسمي المدعوم والبالغ (٤٠٠ دينار / لتر ) من خلال هيئة التجهيز التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة / مديرية الزراعة في نينوى”، مبيناً إن “الشركة ستستمر في منح الحصص المطلوبة من زيت الغاز وإكمال الإجراءات التجهيزية اللازمة”.

الى ذلك، أوضح مدير هيئة التجهيز في الشركة إحسان موسى أن “حجم المساحة التي تصلح للزراعة والتي ستدخل ضمن الخطة الزراعية بلغت اكثر من (6) مليون دونم”، لافتا الى أن “بتحديد الكمية وتخصيصها لغرض التجهيز يتم حسب المساحة المزروعة أو بموجب تجهيز الآليات والمضخات والساحبات الزراعية حسب رغبة المزارع”.