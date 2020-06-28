خبراء: «كورونا» يكبد الموصل 5 ملايين دولار يومياً

كشف خبراء في مجال الاقتصاد في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، اليوم الأحد، أن جائحة «كورونا» تكبد المدينة خسارة يومية تصل إلى 5 ملايين دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ثائر سلمان في تصريح لمراسلة (باسنيوز )، إن «فرض حظر التجوال سبب خسائر اقتصادية في عموم المحافظات العراقية، ونينوى على وجه الخصوص، كونها محافظة يعيش نسبة كبيرة من سكانها على الاقتصاد الداخلي في المحافظة».

وأضاف أن«رفع حظر التجوال في ظل جائحة كردورونا بات أمرأ مستحيلاً، وهذا ماسبب خسائر مادية انعكست على الأوضاع الاقتصادية في مدينة الموصل، والتي تعاني أساساً من ارتفاع نسبة الفقر».

من جانبه أكد الخبير يونس الشريفي، أن «معدل البطالة في نينوى عموماً ومركزها الموصل ارتفع بنسبة 30% أي بمعدل مليون من أصل أربعة ملايين من سكان المحافظة باتوا بلا عمل في ظل جائحة كورونا، وهذا يهدد الوضع الاقتصادي بشكل كبير في المحافظة».