كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في السفارة الأمريكية : إقليم كوردستان حليف “مهم وإستراتيجي”

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 يونيو / حزيران ، وفداً أمريكياً برئاسة كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية والملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى العراق الجنرال إرنيست تايكرت.

بيان من رئاسة الحكومة ، طالعت (باسنيوز) نسخة منه ، قال ” جرى في مستهل اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، والتأكيد على أهمية وجود تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي”.

مضيفاً ” أكد كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية الأمريكي لدى العراق ، استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم لقوات البيشمركة التي لعبت دوراً محورياً في التصدي للإرهاب في المنطقة “، مردفاً ” كما أشاد بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان ولا سيما في وزارة البيشمركة”.

البيان نقل عن كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية والملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى العراق ، قوله ان “إقليم كوردستان حليف مهم وإستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة”.

هذا وعبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في المناطق الكوردستانية خارج إدارة اقليم كوردستان ، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق.