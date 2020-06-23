وفد كوردستان يصل بغداد لخوض جولة رابعة من محادثات المشاكل العالقة

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني إلى بغداد للبدء بجولة محادثات جديدة في مسعى يهدف لحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وهذه رابع زيارة يقوم بها الوفد الكوردي إلى العاصمة العراقية منذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني الصيف الماضي.

وتألف الوفد الحكومي الرفيع من وزراء المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب والكهرباء كمال محمد صالح والتخطيط دارا رشيد، بالإضافة إلى وزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وتوصل الجانبان في المحادثات السابقة إلى تفاهمات مشتركة إزاء جملة من القضايا الخلافية بما في ذلك حصة الإقليم من الموازنة والملف النفطي.

وقبل الزيارة بيوم، قال رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني إن حكومته مستعدة لإبرام اتفاق شامل وجذري مع بغداد يضمن حقوق الجميع.

وقال ايضاً إن حكومة الإقليم مستعدة للإيفاء بما عليها من التزامات دستورية مقابل ضمان المستحقات المالية التي كفلها الدستور نفسه للإقليم.

وقبل زيارة الوفد بيومين، أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وتركزت الاجتماعات حول الأزمة المالية وتبعات تفشي الجائحة بالإضافة إلى المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية وقضايا اقتصادية وأمنية وغيرها.