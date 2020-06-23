يونيو 23, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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دهوك تحدد موعد انعقاد جلسة لإختيار محافظ جديد لها

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فى :أخبار عــامة
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دهوك تحدد موعد انعقاد جلسة لإختيار محافظ جديد لها

 اعلن مجلس محافظة دهوك يوم الثلاثاء عن موعد الجلسة المخصصة لاختيار محافظ جديد لدهوك

وذكر بيان للمجلس ان المجلس قرر عقد اول جلسة له في العام الحالي لإختيار محافظ دهوك جديد وذلك في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس المصادف 25/6/2020 .

واوضح البيان ان الجلسة مخصصة للمصادقة على استقالة المحافظ الحالي فرهاد الاتروشي والتصويت لاختيار علي تتر محافظا جديدا لدهوك

وياتي ترشيح تتر للمنصب في اطار سلسلة تغييرات ادارية في المحافظة ستشمل القائممقامين ومديري النواحي والمديرين العامين .

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