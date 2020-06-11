حكومة إقليم كوردستان تبحث سبل تنمية الزراعة وحماية المنتوج المحلي

بحثت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (11 حزيران 2020) سبل تنمية القطاع الزراعي، وحماية المنتوج المحلي، ودعم الفلاحين.

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشرف اليوم الخميس، على أول اجتماع للمجلس الأعلى لتنمية القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)”.

وأضاف البيان أنه “في الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، جرى التباحث بشأن سبل تنمية القطاع الزراعي وخطط الحكومة ومشاريعها في هذا المجال، حيث قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني تقريراً مفصلاً عن خطط وستراتيجيات الوزارة لتعزيز القطاع الزراعي، وخاصة فيما يتعلق بتسويق محصول القمح في إقليم كوردستان بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن معالجة مشكلة التجاوزات على الأراضي الزراعية”.

وأكد رئيس الحكومة على “أهمية القطاع الزراعي والذي من شأنه أن يكون قطاعاً بديلاً واستغلاله على أكمل وجه كمصدر دخل مهم، من خلال حماية المنتوج المحلي ودعم فلاحي إقليم كوردستان وإيجاد أسواق مناسبة لتسويق المنتجات المحلية في الداخل والخارج”.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنمية القطاع الزراعي في إقليم كوردستان تأسس في 19 أيار 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد، والزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، والتخطيط، بالإضافة إلى رئيسي ديوان مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار.