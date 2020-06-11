وزير صحة كوردستان في بغداد لبحث خطط مواجهة كورونا والتنسيق المشترك

وصل وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان د.سامان برزنجي ، إلى العاصمة العراقية بغداد ، اليوم الخميس ، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في وزارة الصحة الاتحادية لبحث آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا وخطط مكافحته في الإقليم والعراق بصورة عامة ، والتنسيق بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد قادر ، إن الوفد الذي يرافق وزير الصحة، يتألف من مستشارين ومدراء عامين في الوزارة ، لافتاً إلى أن د. برزنجي سيلتقي مع وزير الصحة العراقي حسن التميمي وخلية الأزمة لمواجهة كورونا.

موضحاً ، أن الوفد سيناقش مع المسؤولين العراقيين سبل التنسيق وخطط مواجهة الوباء الذي اتسعت رقعة انتشاره في إقليم كوردستان والعراق خلال الايام القليلة الماضية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ، اشرف أمس الاربعاء ، على اجتماع للجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس كورونا تمخضت عنه جملة تدابير جديدة من بينها مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات في جميع المؤسسات الحكومية.

وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان كان قد أكد أن الحكومة العراقية أرسلت مساعدات خاصة بمكافحة كورونا إلى إقليم كوردستان، لمرة واحدة فقط حتى الآن.

د.سامان برزنجي كان قد قال لـ (باسنيوز): « سيتوجه وفدنا إلى بغداد للقاء المسؤولين في وزارة الصحة العراقية»، مؤكداً أن بغداد «لم ترسل كامل حصة إقليم كوردستان من المستلزمات والأجهزة الطبية والمساعدات الخاصة بمكافحة كورونا».

مضيفاً «وزارة الصحة العراقية أرسلت في بداية انتشار وباء كورونا، ولمرة واحدة فقط، 3 مليارات و500 مليون دينار إلى إقليم كوردستان، وقمنا بتوزيع المبلغ على محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، فيما تولت حكومة إقليم كوردستان كافة مصاريف الفحوصات والعلاج ، في الوقت الذي كان على الحكومة العراقية أن تتكفل بذلك».

وتابع وزير الصحة «إننا في تواصل دائم ويومي مع وزير الصحة العراقي، ووفدنا سيزور وزير الصحة لأنه تعهد في وقت سابق بإرسال حصة إقليم كوردستان من مساعدات مكافحة كورونا».

ولفت الدكتور سامان برزنجي إلى أن زيادة أعداد الفحوصات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا زاد من النفقات بشكل كبير.