الموقف الوبائي في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة: 5 وفيات و72 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 5 وفيات و72 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان طالعته (باسنيوز)، إن (13797) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (1588) شخصاً في (34) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (2254) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، ووبموجبها تم تسجيل 72 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، 11 منها في محافظة أربيل، و58 في محافظة السليمانية مع 5 وفيات، و3 حالات في محافظة دهوك.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (1709) مصاباً، توفي منهم (35) أشخاص، فيما تماثل (551) مصاباً للشفاء التام، وبقي (1123) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.