وفاة خمسة مصابين بفيروس كورونا في السليمانية

أفاد مصدر في وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (11 حزيران 2020)، بوفاة خمسة مصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية إن خمسة مصابين بفيروس كورونا توفوا في محافظة السليمانية، وهما بواقع ثلاثة مصابين في مستشفى الشهيد آسو، ومصابين اثنين في مستشفى آسا.

يشار إلى أن وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت يوم الأربعاء (10 حزيران 2020)، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه تم تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية، بواقع 18 رجلاً، و10 نساء، و3 أطفال.

وأشارت إلى أن 2 من المصابين من عربت، وواحد من سيد صادق، بينما باقي الإصابات من مدينة السليمانية.