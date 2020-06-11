قاآني يهدي قيادات الفصائل المسلحة العراقية خواتم فضة بدلاً من النقود

نشرت وكالة أنباء “أسوشييتد برس”، اليوم الخميس، تقريراً عن زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العراق، مشيرة إلى أنه منح قيادات الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق خواتم فضة بدلاً من االنقود بسبب المشاكل المالية.

وذكرت وكالة “اسوشيتد برس” أن “هذا المشهد يعكس قدرات إيران المتضائلة بسبب العقوبات الأميركية، وتداعيات جائحة كورونا، وهو ما وضعها أمام تحد جديد في التعامل مع الفصائل المتنافسة في العراق والتي تعتمد على أموال طهران”.

وأضافت أن “الفصائل العراقية كانت تأمل الحصول على الأموال، كما هي العادة دائما، عند أول زيارة لقائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في وقت سابق هذا العام”.

وبينت “لكن قادة هذه الفصائل أصيبوا بخيبة أمل عندما اكتفى قاآني بتوزيع خواتم فضية عليهم، في أمر يظهر حجم الأضرار التي ألحقتها العقوبات الأميركية بالنظام الإيراني وتفشي فيروس كورونا هناك”.

وتابعت “خلال زيارته الثانية إلى بغداد، كان على قاآني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وهو أمر لم يحدث مع سلفه سليماني، في خطوة تبدو جريئة من قبل حكومة بغداد الجديدة التي تسعى إلى تقييد حرية إيران في التنقل داخل العراق”.