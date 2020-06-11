يونيو 11, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إيران تنشر صورة “جاسوس” أفشى بأماكن تواجد سليماني

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فى :أخبار عــامة
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إيران تنشر صورة “جاسوس” أفشى بأماكن تواجد سليماني 

نشرت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الخميس (11 حزيران 2020) صورة “الجاسوس” المدان بإفشاء أماكن تواجد القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن “محمود موسوي مجد” محكوم بالإعدام في قضية “إفشاء أماكن تواجد الجنرال سليماني للموساد الإسرائيلي”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية نفذت في 3 من شهر كانون الثاني الماضي، هجوماً بطائرة مسيرة، أسفر عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقاً أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي.

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