مسرور بارزاني يؤكد ضرورة حسم عادل وجذري للخلافات العالقة مع بغداد

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 يونيو / حزيران ، وفداً من التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي لدى العراق وسوريا الجنرال جيرالد ستريكلاند.

وفي اللقاء ، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن فاغن، جرى التباحث بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي والجيش العراقي للتصدي لتهديدات إرهابيي تنظيم داعش.

وسلط رئيس حكومة إقليم كوردستان، الضوء على عملية الإصلاح الحكومي في المجالين الإداري والمالي ، ولا سيما خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وإزاء العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة حسم الخلافات العالقة بصورة عادلة وجذرية استناداً إلى الدستور.

وأكد نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي على أهمية مواصلة تقديم الإسناد والمساعدة لقوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي، وبالأخص في مجال التدريب العسكري.