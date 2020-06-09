اجتماع لوفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض مع بغداد .. استعداد لاستئناف المحادثات والتوصل لاتفاق

عقد وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع الحكومة العراقية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث الاستعدادات لاكمال المحادثات مع الحكومة الاتحادية.

وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، وناقش المراحل النهائية لاستئناف الحوار مع بغداد ، كما بحث عمل وتقرير اللجان المختصة لوفد حكومة الاقليم والخاص بمجريات المحادثات.

واكد وفد حكومة الاقليم، خلال الاجتماع ، على استعداده لاستئناف المحادثات مع بغداد والتوصل الى اتفاق لحل جميع المسائل العالقة.

وكان وفد حكومة أقليم كوردستان اجرى زيارتين الى العاصمة العراقية بغداد، اواخر شهر ابريل / نيسان الماضي وبداية شهر مايو / ايار الماضيين ، عقد خلالهما سلسلة من الاجتماعات مع لجنة تفاوضية عليا في الحكومة العراقية ، لحسم الخلافات والاتفاق على ملفي النفط وموازنة 2020 وحصة اقليم كوردستان منها .

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، أكد خلال استقباله ، اليوم الثلاثاء ، وفداً من التحالف الدولي ، على ضرورة حسم الخلافات العالقة بين اقليم كوردستان وبغداد ، بصورة عادلة وجذرية استناداً إلى الدستور.

هذا فيما كانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري ، قد كشفت في وقت سابق عن زيارة وفد من حكومة اقليم كوردستان الى بغداد للتباحث بشأن المسائل المالية والادارية العالقة بين الجانبين ، مشيرة في تصريح لـ(باسنيوز) الى إنه “بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط وعدم وجود قانون للموازنة الفيدرالية لعام 2020 تم اتخاذ بعض الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية (من قبل بغداد) بحق اقليم كوردستان وهي إيقاف رواتب الإقليم ومستحقات الموظفين”.

مضيفة “حصلت مفاوضات مكثفة وزيارات عديدة من قبل حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واللقاء المباشر بالمعنيين بالحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة المالية الاتحادية حيث تم الاتفاق على إرسال 400 مليار دينار لحكومة الإقليم عن مستحقات شهر أبريل». موضحة ، أن «الاتفاق نص على أن تقوم الحكومتان خلال شهر واحد من الاستلام بالدخول في مفاوضات مكثفة للوصول إلى تسوية نهائية وعلى أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي “.

واردفت ” وافقت حكومة الإقليم على ذلك الطلب من وزارة المالية الاتحادية وستكون هناك زيارة أخرى من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن»، مبينة ، أن «هذا مؤشر إيجابي في العلاقات لغرض السعي لحل كافة المواضيع العالقة وفق الدستور وعدم المساس بمعاشات الموظفين ، علما أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نصف النفقات».

وأكدت صبري رغبة حكومة اقليم كوردستان وسعيها الجاد للتوصل الى حلول دائمة للقضايا العالقة مع بغداد ، لافتة الى ان هذا الامر يعتبر من اولويات حكومة الاقليم .

هذا وبعد عدة جولات تفاوضية خلال الفترة القليلة الماضية ، من المنتظر ان يدخل ممثلي الحكومتين المركزية وإقليم كوردستان في اجتماعات مكثفة خلال يونيو / حزيران الجاري للاتفاق على تسوية نهائية للملفات العالقة بين الطرفين ، واهمها المادة 140 من الدستور العراقي (2005) الخاص بما تسمى بالمناطق (المتنازع عليها) ومسودة مشروع قانون النفط والغاز (2007) وحصة اقليم كوردستان من الموازنة الفيدرالية وغيرها .