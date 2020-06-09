برلمان اقليم كوردستان يجري فحص كورونا على اعضائه تمهيدا لعقد جلساته

اجرى برلمان برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء فحص كورونا لإعضائه استعدادا لعقد جلسة نهاية الأسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل.

وقال عضو البرلمان هيفيدار احمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، انه اليوم اخذت العينات لأعضاء البرلمان كافة من الذين حضروا الدوام الرسمي ومنهم من اجرى الفحص في محافظته”.

واضاف انه تم اتخاذ قرار بمنع مشاركة اي عضو في اجتماعات وجلسات البرلمان في حال عدم خضوعه للفحص من كورونا

وكانت رئاسة برلمان كوردستان عقدت اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية تمهيدا لاستئناف جلسات البرلمان مرة اخرى بعد انقطاع دام لفترة نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية حول سحب الثقة من النائب سوران عمر عن كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية.

وقاطع رئيس كتلة الجماعة الاسلامية اليوم اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل البرلمانية.