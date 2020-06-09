صحة الاقليم تعلن الموقف الوبائي لفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن الموقف الوبائي لليوم الثلاثاء 9-6-2020، حيث اكدت تسجيل 142 إصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها انها وضع لحد الآن 13589 شخصا في الحجر الصحي، مشيرا الى انه لم يتبق منهم سوى 1448 مواطنا في 33 محجرا صحيا، لافتا الى ان عدد الاشخاص في الحجر الصحي في اربيل 228 وفي السليمانية 23 وفي دهوك 1197 فيما غادر 12141 مواطنا الحجر الصحي بعد مكوثهم فيه لمدة 14 يوما، وتم ادخال 733 مواطنا في الحجر الصحي خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وحسب البيان فإن تم اجراء 2273 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 1140 في اربيل و688 في السليمانية و400 في دهوك و39 في كرميان، و6 في حلبجة، مشيرا الى انها ومنذ بدء تفشي الفايروس اجرت 90106 فحصا في عموم محافظات الاقليم.

ولفت البيان الى تسجيل 142 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة من المصابين خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، موضحة انه تم تسجيل44 اصابة في اربيل و95 في السليمانية اضافة الى وفاة مصاب في السليمانية، فيما تم تسجيل 33 اصابة في كرميان، واصابة واحدة في دهوك، واصابتين جديدتين في حلبجة.

واشار البيان الى ان عدد المصابين في الاقليم ارتفع الى 1466 اصابة، فيما توفي 28 مصابا وشفي 542 مواطنا من الفايروس، ويتلقى 896 مواطنا العناية الصحية حتى الآن.