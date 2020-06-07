يونيو 07, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بارزاني بذكرى التصويت على الاستفتاء: انجاز لمواطني كوردستان لم يندم عليه اي طرف

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني بذكرى التصويت على الاستفتاء: انجاز لمواطني كوردستان لم يندم عليه اي طرف

حيا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، ذكرى تصويت الاطراف السياسية في اقليم كوردستان على اجراء استفتاء سلمي لاستقلال كوردستان، مؤكدا بانه انجاز قيم لجميع مواطني كوردستان ولم يندم عليه اي من الاطراف التي شاركت في التصويت عليه.

وجاء في رسالة وجهها رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، انه “يمر اليوم ذكرى يوم تاريخي في الحياة السياسية لشعب كوردستان”، مضيفا انه “في السابع من حزيران من عام 2017 قررت جميع الاطراف السياسية بالاجماع على الاستفتاء من اجل ان يستطيع شعب كوردستان ايصال صوته ورغبته الى العالم بطريقة سلمية”.

واضاف بارزاني “ان هذا القرار كان منجزا قيما لجميع مواطني كوردستان وفخرا لجميع الاطراف التي شاركت في اصداره ولم تندم عليه”.

وعبر بارزاني عن تثمينه لـ”دور وجهود جميع المناضلين والمتحررين والوطنيين الكوردستانيين”، موجها الاف التحايا للارواح الطاهرة لشهداء كوردستان وجميع شهداء طريق الحرية”.

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