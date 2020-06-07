صحة كوردستان: تسجيل 133 اصابة جديدة و5 وفيات بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاحد، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان طالعته (باسنيوز)، إن (12851) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (776) شخصاً في (33) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (1774) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 133 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» ووفاة 5 اصابات، مبينة ان الحالات الجديدة توزعت كما يلي: 39 منها في محافظة أربيل، و91 اصابة ووفاة 5 حالات في محافظة السليمانية (من ضمنها 20 اصابة في كرميان، و 4 في رابرين)، و 3حالات في محافظة دهوك.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (1222) مصاباً، توفي منهم (24) شخصاً، فيما تماثل (448) مصاباً للشفاء التام، وبقي (750) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.