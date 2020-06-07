داخلية كوردستان تعلن قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، سلسلة قرارات جديدة تمثلت بتمديد منع التنقل بين المحافظات حتى 15 حزيران الجاري، بالاضافة الى إغلاق المحلات والمواقع الخدمية المرخصة سابقاً من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تقرر “تمديد منع التجول بين المحافظات والإدارات المستقلة من الساعة الـ12 ليلاً من 7 حزيران 2020 وحتى الساعة الـ12 من منتصف ليلة 15 حزيران 2020″، مشيرة إلى أن “الحصول على ترخيص بهذا الغرض يكون من خلال موقع وزارة الداخلية”.

وأضافت: “تغلق كافة المواقع الخدمية التي كانت مرخصة سابقاً، من الساعة 12 ليلاً وحتى السادسة صباحاً”.

وبحسب البيان، ” يسمح لأعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان بالتنقل بين المحافظات مع الالتزام بالإرشادات الطبية، وكذلك السماح للدبلوماسيين الأجانب وقوات التحالف والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركات النفطية بالتنقل بالتنسيق مع الوزارات المعنية”.

كما تضمن البيان السماح بعودة المواطنين المقيمين في إقليم كوردستان والعالقين في المحافظات العراقية الأخرى بسبب حظر التجوال، بشرط خضوعهم لفحص فيروس كورونا وبقائهم في الحجر الصحي بالمحافظة أو الإدارة المستقلة التي يسكنون فيها لحين ظهور نتائج الفحوصات.